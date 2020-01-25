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Разворот на рынке труда: За кем будут бегать работодатели в Украине и за границей?

Главная » Последние новости » Новости рынков » Разворот на рынке труда: За кем будут бегать работодатели в Украине и за границей?
 
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В 2020 продолжится отток специалистов из Украины: айтишников, докторов и инженеров уже заманивают в Германию и другие европейские страны

Новый год готовит рынку труда в Украине некоторые перемены. Эксперты рассказали, какие специалисты будут максимально востребованы в ближайшее время.Так, айтишникам, продажникам, пиарщикам, фармацевтам, маркетологам, бухгалтерам, шиномонтажникам и рабочим не стоит переживать за свой кусок хлеба с маслом — им найти работу будет проще всего. Как и в прошлом году, на рынке будут популярны продавцы по телефону, бармены, официанты и грузчики, информирует enovosty.com/news.

А вот Германия в 2020 раскрыла объятия для специалистов со знанием немецкого языка. Потому в этом году рынку стоит приготовиться к активному оттоку докторов, инженеров и айтишников. С этого года в этой популярной европейской стране откроют рынок труда для специалистов не из стран Европейского союза. Для того чтобы получить хорошее рабочее место, украинцам нужно не только хорошо разговаривать на немецком языке, но и подтвердить образование.

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказывали о том, чего ждать от рынка труда через десять лет. За этот период роботы не заменят человека, но должны серьезно упростить жизнь работников.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 648

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