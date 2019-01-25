Долги украинцев за газ хотят продать коллекторам

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Газовые долги украинцев могут продать коллекторам через систему Prozorro

В Верховную Раду внесли Законопроект №9500, содержащий необходимость продажи долгов украинцев перед НАК «Нафтогаз» на электронных торгах третьей стороне , информирует enovosty.com/news.

Планируется, что покупателей долгов украинских граждан за газ будут искать на электронной площадке Prozorro. На сегодняшний день потребители разных категорий задолжали НАК «Нафтогаз» сумму в размере 29 млрд грн.

Однако, эксперты отмечают, что главной целью данного законопроекта является не стремление погасить накопившуюся задолженность, а необходимость получить доступ к базам данных потребителей. Ранее, «Нафтогаз» пытался получить эти данные, однако его попытку заблокировал суд.

Также важной причиной появления данного законопроекта эксперты называют необходимость избавиться от доказательств осуществления сомнительных схем, благодаря которым наращивались виртуальные активы, а руководство начисляло себе баснословные премии.

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