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С 1 января украинцам разрешили возвращать лекарства в аптеку

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Согласно внесенным законодательным изменениям, с 1 января 2019 года можно будет возвращать в аптеку купленные ранее лекарственные средства

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что с 1 января 2019 года можно будет возвращать в аптеку купленные ранее лекарственные средства , информирует enovosty.com/news.

Однако Супрун уточнила, что при возврате лекарств сотрудники аптечных учреждений должны проверить сохранность упаковки и удостовериться в отсутствии следов пользования лекарственным препаратом.

Контролировать процесс возврата лекарств будет Гослекслужба.

Ульяна Супрун сказала, что Министерство здравоохранения проводит изменения в организации работы службы. Министерство предоставляет Гослекслужбе больше инспекционных полномочий, а региональные представительства службы будут проверять аптечные учреждения.

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Автор: Оксана Ельченко
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