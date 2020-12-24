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Как правильно носить золотые мужские печатки? Несколько простых рекомендаций от «Оникс»

Главная » Последние новости » Новости рынков » Как правильно носить золотые мужские печатки? Несколько простых рекомендаций от «Оникс»
 
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Стильные украшения – обязательная составляющая любого образа. Это не только касается женщин, но и мужчин. Ювелиры для сильной половины человечества предлагают огромную коллекцию украшений.

Львиную долю составляют золотые мужские печатки, которые прекрасно вписываются в современный образ. Теперь только осталось определиться с самым подходящим аксессуаром и понять, на какой руке собираетесь носить. Вместе с «Оникс» получится узнать несколько секретов, как лучше всего носить аксессуар.

Каких рекомендаций стоит придерживаться?

Многие мужчины не совсем понимают, а в чем проблема. Украшение ведь можно носить на любом пальце. Вообще да, только для этого необходимо заранее определиться с размером пальца, просто у каждого он отличается. И еще такая тонкость: размер одного того же пальца только на разных руках может отличаться.

С этим разобрались. Теперь можно приступать непосредственно к выбору.

• Все выбранные украшения в образе должны сочетаться между собой по оформлению. И еще такая тонкость: их не должно быть слишком много. Желание похвастаться абсолютно всеми аксессуарами может сыграть злую шутку.

• Когда будете решать, на каком пальце носить, помните о максимальном удобстве. Для этого не помешает учитывать образ жизни.

• Не стоит совмещать печатку вместе с обручальным кольцом. Носите их на разных руках, а на каком пальце, без разницы. Главное, что вы разделите украшения.

Как правильно носить золотые мужские печатки? Несколько простых рекомендаций от «Оникс»

Когда будете подбирать изделия, хорошо подумайте, кому они предназначаются. Молодежь может выбрать украшения фантазийных форм. Более старшим лучше поискать более лаконичные модели. А еще решите, как часто будете их носить. Просто на каждый день лучше выбирать вещи с минимальным количеством декора. Так их будет гораздо легче совмещать с разными образами. Что касается более вычурных, их оставьте на вечер.

Если проявить максимум внимательности, выбор покажется довольно простым. Не бойтесь экспериментировать и тогда получится создать безупречный образ. В этом деле «Оникс» станет надежным советчиком. Наши специалисты помогут с выбором и доставкой. Обращайтесь прямо сейчас. Мы вам всегда рады!


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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