Экспорт украинской аграрной продукции вырос на 21%

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За семь месяцев 2019 года экспорт украинской аграрной продукции вырос на 21%

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева сообщила, что за январь-июль 2019 года экспорт украинской аграрной продукции вырос на 21%, а валовое производство аграрной продукции увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, информирует enovosty.com/news.

Ковалева отметила, что основу экспортных поставок составляют масличные и зерновые культуры, шроты и растительные масла, которые формируют более 80% украинского аграрного экспорта.

Заместитель министра подчеркнула, что в Министерстве аграрной политики рассматриваются вопросы по предоставлению аграриям компенсации и/или кредитов на модернизацию и обновление оборудования, доплаты за производства молока экстра класса.

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В связи с тем, что увеличение объемов экспорта требует соответствующего развития транспортных систем, Елена Ковалева в своем выступлении уделила внимание этой проблеме и напомнила, что Минагрополитики регулярно проводит заседания логистического штаба, являющегося платформой для сотрудничества между аграриями и логистическими компаниями.