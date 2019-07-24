Юрий Гаврилечко рассказал о влиянии электронных аукционов на поступления в госбюджет

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Глава Фонда госимущества Виталий Трубаров сообщил, что фонд планирует перейти исключительно на электронные аукционы и максимально нивелировать влияние чиновника на процесс, в разы уменьшить время передачи имущества и упростить условия заключения договора

С вопросом относительно возможности влияния электронных аукционов на эффективность работы фонда и увеличение поступлений в бюджет «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, экономическому эксперту Фонда общественной безопасности Юрию Гаврилечко, информирует enovosty.com/news.

Юрий Гаврилечко считает, что электронные аукционы не будут способствовать увеличению поступлений в бюджет

“Нет. Это все равно, что задать вопрос, правда ли что таблетка зеленого цвета более эффективна чем таблетка белого цвета. Совершенно не имеет разницы, какие будут аукционы. Выставляют то на продажу чиновники и определяют цену чиновники. Какая разница какой механизм покупки будет использован. Если залоговое имущество, переданное в управление Фонду госимущества, либо государственное имущество, которое просто находится под его управлением, будет продаваться на биржах, на торгах или других площадках с той ценой, которую поставили чиновники, то какая разница, какая форма торгов”, — говорит эксперт.

Относительно вопроса о влиянии различных ценовых предложений покупателей на поступления в госбюджет, Юрий Гаврилечко сообщает, что никакие технические средства ничему не помогут.

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“Это техническое средство, то есть инструмент. А инструмент работает ровно так, как его используют. Как показывает мировая практика, использование компьютеров само по себе не увеличило производительность труда ни на одну единицу ни в какой системе измерений. Такой взаимосвязи не существует. Что-то происходит лишь тогда, когда это происходит из-за действий человека. Какой бы инструмент не использовался, он имеет свои преимущества, ограничения, недостатки, то есть сильные и слабые стороны. В данном случае к цене использование инструмента никакого отношения не имеет. И будет ли это электронный аукцион или неэлектронный аукцион или это будут обычные торги с использованием живого человека, ничего от этого не поменяется.

Мало того, за всеми этими техническими новшествами хотят спрятать отсутствие смысла в продаже чего-либо. Зачем что-то продавать? Какой смысл продавать госимущество? Что за этим стоит? Получить деньги в бюджет? Окей, здорово. Получить деньги в бюджет. Дальше что? Если сегодня что-то продали и получили деньги в бюджет, то на следующий год этого имущества уже не будет. Напомню, что на сегодняшний момент совершенно неизвестная ситуация с уже почти миллионом объектов проданных ранее. Неизвестно кому они принадлежат и что с ними происходит.

Увеличились ли поступления в бюджет после приватизации? Нет. Вообще никакой связи нет между ростом доходов в бюджет и приватизацией. Потому, что теоретически цель приватизации – это снизить нагрузку на расходную часть бюджета и при возможности увеличить доходную часть за чет того, что убыточные предприятия станут в частных руках прибыльными. Можно ли назвать хотя бы пару примеров, когда убыточные предприятия стали прибыльными и начали приносить в бюджет больше денег, чем приносили ранее? Нет, нельзя. Даже одного примера по Украине нельзя найти за все годы независимости.

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Классический пример со вторичной приватизацией Криворожстали в данном случае является примером того, как можно было что-то продать подороже. Стала ли Криворожсталь приносить денег в бюджет больше после вторичной приватизации, чем перед первичной, когда предприятие находилось в собственности государства? Ничего подобного.

Если сравнивать периоды, когда в Украине полностью все средства производства принадлежали государству в 1991 году и 2019 год, то соотношение ВВП 1991г. и 2019 г. оказывается +30% в пользу 1991 г. Оказывается, советские чиновники были намного более эффективными менеджерами, нежели частные владельцы имущества, проданного им после приватизации. Если бы это было не так, то мы бы сейчас имели ВВП выше 1991 года, а мы имеем на 30% ниже. Следовательно, так называемые частники являются управленцами, которые не умеют управлять собственностью, приобретенной у государства. А на самом деле взяли за бесценок по разным схемам”, — сообщает эксперт.