Кабмин утвердил стоимость индивидуальных автономеров
В Кабмине утвердили стоимость индивидуальных автономеров. Автономера, пользующиеся наибольшим спросом среди автомобилистов, стоят дороже.
В Кабинете министров Украины установили стоимость индивидуальных номеров для автомобилей, информирует enovosty.com/news.
Кабмин диверсифицирует стоимость платных номерных знаков в зависимости от их популярности. Автономера, которые пользуются наибольшим спросом среди автомобилистов, соответственно, стоят дороже.
Например, автономер с четырьмя одинаковыми цифрами (например, 1111) будет стоить 30 тыс грн, а номера с тремя одинаковыми подряд цифрами (например, 0222) и двумя парами (например, 0303) будут стоить 10 тыс грн. Стоимость автономеров с тремя одинаковыми не подряд цифрами (например, 4044) будет составлять 4 тыс грн.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Британии огромной популярностью пользуется автомобильный номер Джеймса Бонда «JB 007».