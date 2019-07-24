Исторический рекорд: Когда выгодней всего закрывать помидоры

Главная » Последние новости » Новости рынков » Исторический рекорд: Когда выгодней всего закрывать помидоры Исторический рекорд: Когда выгодней всего закрывать помидоры

Закрыть Отправить

В этом году погода взвинтила цены на большинство фруктов и овощей

В прошлом году многие овощи и фрукты продавались по очень низким ценам, потому запасливые хозяйки запаслись большим количеством консервации. В этом же году непогода не позволит скупать продукцию ведрами, а украинцам стоит подгадать время для оптовой скупки. Неприятней всем приходится томатным фанатам, которые не мыслят жизни без свежих и консервированных помидоров. В этом сезоне красный овощ — настоящая роскошь. Так, из-за сильных дождей на Закарпатье, в этом году за него нужно платить примерно в три раза больше, чем годом ранее, информирует enovosty.com/news.

По словам экспертом, на юге Украине за сливы и помидоры нужно отдать рекордные 18 гривен за килограмм. Такой цены на грунтовой помидор еще не было никогда. Кроме аномальной погоды, на историческую дороговизну помидоров повлияло и резкое сокращение площадей под выращивание этого продукта.

Нынешние цены — не предел и, конечно же, еще будут снижаться. Идеальное время для консервирования — первая половина августа. Тем не менее, ожидать прошлогодних цен не приходится.