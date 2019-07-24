Австрия открывает двери для украинских работников. Как получить хорошую работу?

Главная » Последние новости » Новости рынков » Австрия открывает двери для украинских работников. Как получить хорошую работу? Австрия открывает двери для украинских работников. Как получить хорошую работу?

Закрыть Отправить

За хорошие рабочие места в Австрии украинцам нужно побороться со многими: с поляками, молдаванами, белорусами, словаками

В Австрии готовы принимать иностранных работников и даже платить им неплохие деньги. Таким планы подтвердили в правительстве европейского государства, в котором сейчас ощущается сильнейший кадровый голод. На сегодня в Австрии уже работает около 730 тысяч работников из других стран, большая половина — жители Европейского союза. Тем не менее, этого и сейчас не достаточно, так как кадровый дефицит оценивается примерно в 160 тысяч человек. Больше половины вакансий в Австрии не могут закрыть на протяжении длительного времени. Некоторые места пустуют на протяжении полугода, местами — дольше, информирует enovosty.com/news.

В Ernst & Young говорится о том, что ситуации в Австрии еще более печальная. 83 процентов компаний не могут получить достаточно специалистов, около сорока процентов компаний из-за этого теряют доходы.

Решать проблему в стране намерены за счет иностранных специалистов. В первую очередь, из других стран ЕС, таких как Польша, Румыния, Хорватия или Греция. Но хватит места и для украинцев.

Кого ждут в Австрии? В этой стране сейчас остро не хватает инженеров с высшим образованием в области машиностроения, металлургии и энергетики, квалифицированных строителей, сертифицированных соцработников по уходу за пожилыми и больными людьми.

Читайте: Миллионер предлагает вакансию мечты с огромной зарплатой

Для того, чтобы получить нормальную работу в Австрии, необходимо обязательно владеть немецким или, как минимум, английским языком. Кроме того, трюки с нелегальным трудоустройством проходить не будут. Обязательно нужно будет официально оформиться. Так как между работниками развернется сильная конкуренция, необходимо предложить стране действительно необходимые услуги.

Чтобы получить хорошую работу, нужно подтвердить квалификацию. Работодатель должен понять, что не найдет такого же специалиста на территории Автсрии или же в других европейских государствах. Только потому он обратит внимание на работника из Украины. Кроме того, много где обязательно нужно иметь сертификат, который подтверждает владение языком.