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Стоимость газа будет уменьшаться, — Максим Белявский

Главная » Последние новости » Новости рынков » Стоимость газа будет уменьшаться, - Максим Белявский
 
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Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) после завершения отопительного сезона увеличились на 48,5%, до 13 миллиарда кубометров, а украинские газовые хранилища заполнены на 42%.

С вопросом об оценке данной тенденции и возможности ее влияния на стоимость газа для населения «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, эксперту Центра Разумкова Максиму Белявскому, информирует enovosty.com/news.

Максим Белявский сообщает, что текущие темпы накопления голубого топлива являются наибольшими за последние четыре года

«Так ежесуточно закачивается около 70 млн.куб.м, что в месячном эквиваленте соответствует 2,0 млрд куб. Много это или мало? Это является пятнадцатой частью от годового объема потребления газа Украиной. Этого достаточно, чтобы подготовиться к успешному прохождению отопительного сезона. По моему мнению, нынешний сезон будет особый, ведь завершается действующий транзитный контракт. Поэтому мне кажется должно быть накоплено не менее 21 млрд.куб.м голубого топлива.

Текущая ценовая коньюнктура на европейском рынке этому способствует, — цена на газовых хабах наименьшая с лета 2016 года. Аналогичная тенденция наблюдается на мировых площадках. Например, в азиатско-тихоокеанском регионе, цена газа самая низкая за последние десять лет — $ 144. На это отреагировала Япония и начинает переходить с угля на газ.

Читайте: Масим Белявский рассказал, что означает вступление в силу газовой директивы ЕС

Относительно цен на голубое топливо на внутреннем рынке Украины, на мой взгляд стоимость газа будет уменьшаться. Насколько будет уменьшаться — это будет зависеть от правительства Украины, поскольку рынок регулируемый. Понятно, что уменьшение цены на природный газ должно повлиять на уменьшение тарифов на тепло и горячую воду. В условиях внедрения оптового рынка электроэнергии, уменьшение цены газа приведет к несущественному уменьшению стоимости электроэнергии генерируемой от газовых блоков электростанций», — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 234

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