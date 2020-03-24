Стоимость нефти начала расти

Главная » Последние новости » Новости рынков » Стоимость нефти начала расти Стоимость нефти начала расти

Закрыть Отправить

Стоимость нефти начала расти после заявления ФРС США

24 марта нефть подорожала на 2% после того, как Федеральная резервная система США заявила, что сделает все возможное для укрепления экономики. Об этом сообщает Скотт ДиСавино в издании Reuters , информируют Экономические Новости.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 31 цент (на 1,15%) до 27,34 долл за баррель.

А стоимость фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 10 центов (на 0,4%) до 23,46 долл за баррель.

Читайте: Золотая жила РФ превращается в обузу для экономики России, - блогер

«Чрезвычайный дисбаланс между спросом и предложением из-за коронавируса только начал проявляться и особенно сильно будет проявляться в ближайшие недели», — заявил глава подразделения нефтяных рынков в Rystad Energy Бьорнар Тонхауген