Стоимость нефти начала расти
Стоимость нефти начала расти после заявления ФРС США
24 марта нефть подорожала на 2% после того, как Федеральная резервная система США заявила, что сделает все возможное для укрепления экономики. Об этом сообщает Скотт ДиСавино в издании Reuters , информируют Экономические Новости.
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 31 цент (на 1,15%) до 27,34 долл за баррель.
А стоимость фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 10 центов (на 0,4%) до 23,46 долл за баррель.
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«Чрезвычайный дисбаланс между спросом и предложением из-за коронавируса только начал проявляться и особенно сильно будет проявляться в ближайшие недели», — заявил глава подразделения нефтяных рынков в Rystad Energy Бьорнар Тонхауген