Безработных станет больше: На каких специалистов начнется настоящая охота

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В этом году в Украине может увеличиться количество безработных

В Госслужбе занятости поделились данными профессиях, которые будут максимально востребованы в этом году. Там предупредили о том, что с острым дефицитом кадров столкнутся по всей Украине уже в 2020 году. Острее всего эта проблема станет в торговле, промышленности, транспортной сфере и образовании. А с нехваткой мест столкнутся в сельском хозяйстве и в финансах, информирует enovosty.com/news.

Больше всего рады в этом году будут трактористам, водителям, дорожным работникам, охранникам, поварам, продавцам, грузчикам, сторожам, швеям, учителям и фармацевтам. На сегодня есть большой спрос в отрасли IТ: именно они опубликовали максимальное количество вакансий на сайтах по поиску работы. Эксперты отмечают, что айти в будущем проникнет во все сферы жизни. Это станет причиной исчезновений ряда профессий. В частности, новую работу придется искать машинистам в метро, кассирам, кондукторам, упаковщикам, менеджерам по работе с клиентами, которых заменяют боты.

Учитывая все эти факторы, специалисты рекомендуют украинцам при выборе будущего стремиться не к освоению конкретной специальности, а к развитию современных универсальных навыков. Речь идет о креативности, критическом мышлении, навыками работы с коллективом удалённо.