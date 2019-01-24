В киевском метро появятся новые турникеты

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Новые турникеты украинского производства появились на станции метро «Площадь Льва Толстого», особенностью которых является принятие к оплате исключительно банковских карточек

24 января киевский метрополитен начал тестировать новые турникеты. Устройства уже установили на станции метро «Площадь Льва Толстого» , информирует enovosty.com/news.

Необходимо отметить, что новые турникеты были произведены в Украине, а их особенностью является принятие к оплате исключительно банковских карточек.

В пресс-службе Киевского метрополитена сообщили, что ограничение на оплату будет действовать только в период тестирования. После введения в работу турникеты будут дооборудованы считывателями «зеленых» проездных и приемником жетонов.

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Как сказали в пресс-службе метрополитена, безналичная оплата является самой сложной функцией турникетов, поэтому оплата остальными способами будет вводиться позже после апробации данной технологии.

К тому же, необходимо отметить, что безналичный вид оплаты в Украине все больше набирает популярности и поэтому запуск систем Google Pay и Apple Pay на турникетах является важной необходимостью.