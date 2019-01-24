Украинскую молодежь при поиске работы привлекают хорошие соцпакеты и отсутствие иерархии

Главная » Последние новости » Новости рынков » Украинскую молодежь при поиске работы привлекают хорошие соцпакеты и отсутствие иерархии Украинскую молодежь при поиске работы привлекают хорошие соцпакеты и отсутствие иерархии

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Согласно исследованию компании P&G, при поиске работы выпускники вузов в первую очередь обращают внимание на уровень заработной платы, график и условия работы. Также важны хорошие соцпакеты и отсутствие иерархии.

Согласно проведеному исследованию компанией P&G, украинская молодежь от потенциальных работодателей ждет равноправия и хорошего соцпакета, информирует enovosty.com/news.

Относительно зарплатных ожиданий, то выпускники украинских вузов планируют получать от 6 000 грн до $1000 в месяц.

В первую очередь в работе их привлекает высокий уровень заработной платы, график и условия работы. Уровень заработной платы волнует 28% опрошенных, условия работы – 19%, а важность графика работы выделили 16% опрошенных.

Также важна оплачиваемая переработка и хороший соцпакет, который могут предложить только крупные компании.

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Кроме того, украинская молодежь отдает предпочтение предприятиям, в которых все общаются на равных и нет строгой иерархии.