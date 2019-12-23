Министр опроверг главные мифы о новом законе о труде

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Новый закон о труде уже оброс большим количеством мифов и страшилок

Работников в Украине в ближайшем будущем ждет большое количество перемен. Законопроект «О повышении занятости населения» пока что разрабатывается, но в этом же время вокруг него появилось большое количество страшилок. Именно потому министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на странице в социальной сети решил развеять некоторые мифы, информирует enovosty.com/news.

Глава ведомства отметил, что познакомиться с законопроектом можно будет уже в ближайшее время, а сейчас он прорабатывается. Тем не менее, уже сегодня он решил расставить по местам некоторые вещи. В частности, по словам министра, беременные, инвалиды и пенсионеры, на самом деле, не будут уволены без причин и объяснений. Напротив, беременные женщины смогут работать дома дистанционно, имея гибкий график. Таким образом в правительстве решили урегулировать вопросы баланса между карьерой и семьей. Кроме того, новым законодательством решили упростить работу пенсионеров и инвалидов.

Министр на странице в Фейсбук также написал о том, что не соответствуют действительности легенды о том, что новым законопроектом разрешать уволить людей, не поясняя причины. Согласно новым правилам, руководитель должен будет заплатить работнику компенсацию, которая будет зависеть о того, сколько до увольнения проработал человек. Кроме того, работник получит возможность уйти с работы по собственному желанию, но не отрабатывать ещё две недели.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства написал и о том, что после вступления в силу закона, украинцы должны будут работать сверхурочно. По словам главы ведомства, продолжительность рабочего дня будут определяться в зависимости от взаимных договоренностей сторон. Время отдыха между рабочими сменами должно быть не меньше двенадцати часов. Кроме того, часть рабочих часов украинцы смогут работать в офисе, часть — удалённо, из дома. Это также должно быть оговорено двумя сторонами.

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