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Чем больше зарубежного капитала, тем лучше для страны, — Александр Охрименко

Главная » Последние новости » Новости рынков » Чем больше зарубежного капитала, тем лучше для страны, - Александр Охрименко
 
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Премьер-министр Алексей Гончарук допускает, что иностранцы смогут покупать землю в Украине, несмотря на запрет, предлагаемый в альтернативных депутатских законопроектах о рынке земли. Они смогут покупать участки через локальные юридические компании.

С вопросом относительно влияния приобретения земли иностранцами на рынок земли и экономику Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что вряд ли иностранцы уж очень активно будут покупать украинскую землю

«Конечно, есть иностранные бизнесмены, которым это действительно интересно. Однако, по моему мнению, все таки основными покупателями будут украинцы. Скорее всего, основным покупателем будет украинский бизнес, но через оффшоры. На сегодняшний момент почти все украинские агрохолдинги зарегистрированы в оффшорах. Например, из двух наиболее крупнейших агрохолдингов, один голландский, а второй голландско-люксембургский. Хотя все понимают, что это украинские компании. Поэтому, скорее всего, основными покупателями будут украинские компании, но приобретать будут через европейские оффшоры.

Однако, если украинскую землю будут приобретать крупные зарубежные компании, то цена на землю вырастит. Мало того, крупные компании, как правило, большие деньги инвестируют действительно в бизнес. По этой причине мы сможем увидеть как приток прямых зарубежных инвестиций, так и рост ВВП. Потому что в любом случае иностранные инвесторы будут не только выращивать сельскохозяйственную продукцию, но и будут строить фермы, предприятия пищевой промышленности, дороги, будут заказывать корабли. Чем больше зарубежного капитала, тем лучше для страны. Если иностранные инвесторы будут активно инвестировать в украинскую землю, то большая вероятность того, что рост ВВП действительно будет довольно большой и длительное время», — сообщает эксперт

Читайте: Александр Охрименко рассказал о возможности увеличения инвестиций в украинскую экономику


Автор: Оксана Ельченко
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