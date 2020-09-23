Почему стоит купить коммерческую недвижимость в новостройке?

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Во многих современных новостройках застройщики отводят первый этаж под офисные и торговые площади. В 2020 это уже далеко не редкость.

Такой подход удобный для жителей: можно сходить в продуктовый магазин, химчистку или парикмахерскую, не отходя далеко от дома. Это выгодно и для строительной компании, так как не нужно возводить отдельные здания. К тому же помещения на нижнем уровне подходят под любой бизнес, а значит, имеют высокий спрос у покупателей.

Рассмотрим несколько причин в пользу того, чтобы инвестировать в этот тип первичной недвижимости.

Выгодный объект инвестиций

Коммерческие помещения в новостройках покупают не только для открытия магазина или обустройства офиса. Нередко такая недвижимость приобретается в качестве выгодного объекта инвестиций. После покупки владелец организовывает бизнес на сдаче площадей в аренду. Здесь главное – правильно выбрать район. Тогда отбоя от арендаторов не будет, а заработок окажется стабильным и высоким.

При соблюдении определенных правил покупка коммерческого объекта станет высокодоходным активом. По оценкам экспертов, такой вид бизнеса приносит арендодателю в 2-3 раза больше прибыли по сравнению со сдачей в наем квартиры.

Инвестирование в нежилой новострой имеет ряд сложностей, например, важно иметь солидную сумму, поскольку первичная недвижимость под офисы или магазины стоит достаточно дорого. Также необходимо разбираться в некоторых юридических аспектах, чтобы успешно заключить сделку. Хотя этот момент несложно решить, обратившись к грамотному юристу, который поможет изучить документацию. Несмотря на эти сложности, число желающих вложить деньги в коммерческую недвижимость растет. Причем многие начинания оказываются весьма успешными.

Евроремонт не обязателен

Офисные или торговые площади в новых домах не требуют дополнительного переоснащения. Это выгодно отличает их от аналогичных предложений на вторичном рынке. Можно сразу купить готовый объект и начать свой бизнес, избежав сложностей, что касаются перевода жилплощади в коммерческую недвижимость.

Высокая конкуренция между строительными компаниями мотивирует их придавать своим объектам максимальную степень комфорта. Они обеспечивают утепление здания, систему климат-контроля, обустраивают прилегающую территорию. Все это снимает часть задач с будущего владельца-арендодателя.

Сдача в аренду именно коммерческой площади, а не квартиры, имеет свои преимущества по части проведения ремонта. В большинстве случаев арендаторы не предъявляют особых требований к состоянию помещения и наличию свежей отделки. Они хотят иметь возможность создать свой дизайн и стиль торговой точки или офиса. Благодаря этому владелец может сэкономить на ремонтных работах.

Арендаторы, вложившие средства в ремонт и дизайн, чаще всего заключают договор на долгосрочную аренду. Так собственник получает гарантию стабильной прибыли.

Высокая рентабельность

Покупка площади под магазин или другой коммерческий объект с дальнейшей сдачей в аренду – это бизнес с высокой рентабельностью. С каждым годом он привлекает все больше заинтересованных в выгодном инвестировании. Но перед приобретением такого рода новостроя, важно оценить рентабельность помещения.

Недвижимость будет приносить хороший доход и быстро вернет вложенные деньги, если купить ее в густонаселенном районе, где большой поток пешеходов, а значит, и потенциальных клиентов. Это может быть центр города или спальный район, в котором несложно реализовать определенные услуги или продукцию.

Если возникнут трудности с поиском арендаторов, всегда можно организовать продажу недвижимости. Учитывая тот факт, что она ежегодно растет в цене, вернуть вложенные средства, да еще и заработать, точно получится. Если же удачно выбрать локацию и недорого купить новострой на стадии котлована, такие инвестиции окупятся в кратчайшие сроки.

Спрос есть практически всегда

Почему так важно серьезно отнестись к выбору района, в котором можно купить первичную недвижимость под коммерческие заведения? Удачное расположение в молодом и густонаселенном районе – это гарантия высокого спроса на такие площади среди владельцев бизнеса. Эксперты подтверждают, что даже во время кризиса спрос на офисные и торговые помещения не падает.