Из-за мирового кризиса сокращается деятельность крупнейших металлургических предприятий

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Из-за мирового кризиса в Европе и США сокращаются объемы производства крупнейших металлургических предприятий

Из-за подорожания сырья и падения спроса на сталь в Европе и США сокращаются объемы производства крупнейших металлургических предприятий. Некоторые европейские компании уже сообщили о сокращении деятельности, информирует enovosty.com/news.

В частности, на заводах Arcelor Mittal объемы производства будут снижены на 3,3 млн тонн. Меткомбинат ЕС Ilva планирует отправить на 13 недель в неоплачиваемый отпуск 1,4 тыс. работников предприятия.

В США на крупнейших металлургических предприятиях также сокращаются объемы производства. Известная американская компания US Steel сообщила, что на трех заводах будут остановлены домны, а объем производства будет сокращен на 10 млн тонн.

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