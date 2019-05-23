Открытие рынка земли позволит увеличить рост экономики Украины, — Сату Кахконен

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Сату Кахконен сообщила, что открытие рынка земли позволит увеличить рост экономики Украины

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен сообщила, что запуск рынка земли сельхозназначения позволит раскрыть потенциал для экономического роста, который может увеличиться на 2%, информирует enovosty.com/news.

Кахконен подчеркнула, что открытие рынка земли даст возможность людям покупать и продавать землю, что будет наилучшей трансформирующей реформой для экономики страны. А согласно проведенным расчетам, Украина сможет увеличить рост на 1-2% в год. Кроме того, при запуске рынка земли будет много и других позитивных моментов. Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы выразила надежду, что Владимир Зеленский и новое правительство сделают все, чтобы снять мораторий на продажу земель сельхозназначения.

Ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан выделил основные шаги, которые стране необходимо предпринять для увеличения экономического роста. А именно, Украина должна достичь фискальной стабильности, обеспечить эффективное использование кредитных ресурсов в госбанках, усилить борьбу с коррупцией и возобновить уголовную ответственность за незаконное обогащение.

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