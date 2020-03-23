В Украине запретили экспорт этилового спирта

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Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин запретил экспорт этилового спирта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин принял решение запретить экспорт этилового спирта до 1 июня, информирует enovosty.com/news.

Шмыгаль отметил, что Кабмин ввел запрет на экспорт этилового спирта, а предприятия должны обеспечить контроль за его отгрузкой.

Ранее предприятие ГП «Укрспирт» уже приостановило экспорт спирта из-за эпидемии коронавируса. На предприятии сообщили, что «Укрспирт» начнет экспортировать спирт только после того, как полностью обеспечит внутренний рынок страны.

В то же время, Кабмин разрешил торговать лекарственными препаратами и сопутствующими товарами дистанционно на период карантина. Разрешается осуществлять доставку потребителям лекарственных средств с соблюдением всех условий хранения, указанных производителем.