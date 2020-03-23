Историческое падение: Коронавирус обрушил рынок смартфонов

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Пандемия коронавируса нанесла мощные удары практически по всем рынкам

Рынок смартфонов в прошлом месяце во всем мире ощутил максимальное падение за всю историю своего существования. В текущем месяце продажи останутся низкими, а далее — могут оказаться ещё более скромными. Так, по информации аналитиков, поставки смартфонов в сравнении с прошлым годом обрушились сразу на 38 процентов. Если говорить о количестве, то в прошлом году за аналогичный период было продано 99,2 миллионов смартфонов, а в этом году — только 61, 8 миллионов. Это падение уже названо максимальным за всю историю существования рынка смартфонов, информирует enovosty.com/news.

Стоит отметить, что продажи рухнули абсолютно у всех производителей. Кризис на рынке начался ещё в прошлом месяце в Азии, где и зародилась пандемия коронавируса. Тогда в Китае остановились все фабрики по производству смартфонов в то время, как пользователи из-за жесткого карантина не имели возможности посетить магазин и купить новый гаджет.

По прогнозам аналитиков, такая же ситуация будет наблюдаться и в этом месяце, так как из-за карантина и распространения вируса на Европу и Америку, сотни миллионов людей больше не приобретают телефоны, так как находятся в изоляции.