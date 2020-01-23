Настоящий деликатес: Назван продукт, который больше всего подорожал в этом году

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В холодную пору виноград всегда становится дороже. В этом году он побил рекорды

В этом году сильнее всего подорожал виноград, который, традиционно, дорожает в холодную пору года. Так, в 2020 году именно этот продукт уже успел стать рекордсменом среди тех, которые больше всего набрали в цене. Оказалось, что за кишмиш теперь нужно заплатить в полтора раза больше. Теперь оптовые рынки предлагают цену на него не ниже семидесяти гривен за килограмм, информирует enovosty.com/news.

Стоит отметить, что в 2020 году резко увеличился экспорт винограда. Украина завезла в два раза больше этого фрукта, обновив рекорд. Так, в первую половину сезона украинцы импортировали рекордное за пять лет количество винограда.

К тому же, перед новогодними праздниками фрукты выросли в цене на десять процентов.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в феврале может увеличиться стоимость «борщевого» набора. Кроме того, эксперты прогнозируют резкое удорожание свинины. Потому кастрюля непостного борща может влететь украинским хозяйкам в копейку.

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