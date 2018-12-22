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Экспортеры научились хорошо зарабатывать: Украина завалила Европу рыбой

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Украинская форель пришлась по вкусу жителям Германии

Украинские экспортеры нашли новую нишу для хорошего заработка: они научились зарабатывать на мороженной рыбе. За последние десять месяцев текущего года заработок на экспорте на зарубежных рынках составил более 1,1 миллионов долларов. Таким образом, превысив прошлогодние показатели сразу на 43 процента. В Министерстве аграрной политики рассказали о том, что в натуральном выражении поставка рыбы за этот период не сильно увеличилась. За этот период украинские экспортеры продали всего на 27 тонн продукции больше. Вместе с тем, выручка сильно увеличилась из-за того, что экспортеры сумели выйти на высокомаржинальные рынки. , информирует enovosty.com/news.

Больше всего в 2018 году украинскую рыбу покупали европейцы — проблемы со спросом не было. 66 процентов от всего экспорта пришлось на европейские страны. Примечательно, что в прошлом году украинская рыба, в основном, экспортировалась на рынок СНГ.

В этом году больше всего замороженной рыбы купили немцы – 110 тонн на 348,3 тысяч долларов. Кроме того, украинскую продукцию покупали в Венгрии и Молдове. Украинцы продавали форель, карпа, судака – сома, сельдь, мерлузу и сардины.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что украинские экспортеры завалят яйцами Сингапур.

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Автор: Оксана Ельченко
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