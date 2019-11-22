РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

22.11.2019 г.
10:27В лидерах - Киев: В Украине строится более 2000 жилых комплексов, - эксперт
10:14Украинцы не хотят легализации азартных игр, - исследование
21.11.2019 г.
19:26Алексей Дорошенко рассказал о влиянии введения рынка земли на стоимость сельскохозяйственной продукции
19:15Инициативы по реприватизации "Укртелекома" исходят от прошлого руководства ФГИ, планировавшего продать его другому собственнику, – СМИ
18:50Отставка Яременко и Геруса может стать частью расставания Зеленского с Коломойским - СМИ
16:57Кучеренко обвинил Андрея Геруса в манипуляциях и распространении полуправды
16:41Поправка Геруса по импорту э/э из РФ наносит геополитический вред Украине и Молдове, - эксперт
Все новости рынков

Аналитика

22.11.2019

Как и зачем Зе-власть намерена душить свободу слова

Как и зачем Зе-власть намерена душить свободу слова
Ответ на вопрос о том, почему новоявленная власть срочно вознамерилась взять к ногтю медиа, очевиден. За неполных полгода Зе-команда и фракция «слуг ...
20.11.2019

Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?

Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?
В мире насчитывается уже более двадцати моделей смартфонов, способных подключаться к 5G-сети. Доля 5G-моделей смартфонов в 2020 году вырастет с 1% до ...
19.11.2019

Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор

Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор
Украинская сторона готова принять разумный компромисс на встрече по Донбассу в нормандском формате, Зеленский и Тимошенко обменялись колкими фразами, ...

Последние новости

22.11.2019 г.
10:58 Есть пять способов: Жителям столицы рассказали, как сэкономить на оплате электроэнергии
10:36 Судьба трусов пока неизвестна: В РФ ярко протроллили мародеров, ограбивших корабли
10:27 В лидерах - Киев: В Украине строится более 2000 жилых комплексов, - эксперт
10:14 Известный журналист опозорил Захарову из-за кражи унитазов с кораблей ВМСУ
10:14 Украинцы не хотят легализации азартных игр, - исследование
09:39 Минское "трио" загнало Кремль на встречу в Париж, - адвокат
09:37 Годовщина Майдана: Адвокат объявила голодовку
09:06 Враг ударил ракетами по ВСУ: много раненых
09:04 Трамп подписал временный бюджет США
09:02 Украина оказалась в пятёрке самых заминированных стран мира
07:50 Фотофиксация нарушений ПДД в Украине: как избежать штрафа
07:40 Принц Эндрю не отказывался от своих обязанностей: его уволила королева Елизавета II, - СМИ
07:30 В Австралии собрали более $750 тысяч для пострадавших в пожарах коал
07:15 Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева просит смягчить приговор
07:00 Трамп попросил главу корпорации Apple помочь в создании сетей 5G в США
00:28 Прокуратура Израиля решила предъявить обвинения Нетаниягу по трем уголовным делам
21.11.2019 г.
21:59 Компания Karma презентовала электрический гиперкар (ФОТО)
21:53 Приостановили выплаты на ребенка: как в Украине назрел крупный денежный скандал
21:42 "Л/ДНР" сменили тактику: на Донбассе пострадали трое бойцов ВСУ
21:25 Чехия распродаст свой парк ударных вертолетов МИ-24, - Злой Одессит
21:02 Пилот случайно перепутал Киев с Москвой: подробности (ВИДЕО)
20:52 Война на Донбассе: в Евросоюзе рассказали, каких новых шагов ждут от Украины
20:42 В Китае разъяренный лебедь едва не утопил в озере пса (ВИДЕО)
20:24 СБУ блокировала попытку вербовки украинской чиновницы террористами «МГБ ЛНР»
19:59 Рост российской экономики потерялся при транспортировке
19:36 Взорвалась ядерная подлодка: появились новые детали морского ЧП с выбросом радиации
19:26 Алексей Дорошенко рассказал о влиянии введения рынка земли на стоимость сельскохозяйственной продукции
19:15 Инициативы по реприватизации "Укртелекома" исходят от прошлого руководства ФГИ, планировавшего продать его другому собственнику, – СМИ
18:59 США успешно провели испытание танка SEPv3
18:50 Отставка Яременко и Геруса может стать частью расставания Зеленского с Коломойским - СМИ
18:26 Рожкова рассказала о переговорах с МВФ
18:24 Украинцы смогут застраховать цену на газ в случае остановки транзита
18:18 4 километра гирлянд, 30 метров и 100 тонн: в Киеве установят главную елку страны
18:14 Существование кибер-армий стало обычным явлением, - эксперт
17:55 В Сирии наемники ЧВК "Вагнера" зверки замучили мужчину
17:49 Синоптики: В Украине ожидается 13-градусный мороз
17:26 SpaceX: Во время тестирования ракеты Starship произошел взрыв
17:21 Наемники РФ в темное время суток перемещают подлежащее отводу вооружение на новые позиции, - разведка
16:57 Кучеренко обвинил Андрея Геруса в манипуляциях и распространении полуправды
16:46 Reuters: В Британии лейбористы планируют масштабную национализацию
16:41 Поправка Геруса по импорту э/э из РФ наносит геополитический вред Украине и Молдове, - эксперт
16:18 Дискуссия о ретроспективном изменении «зеленого» тарифа затормозила развитие возобновляемой энергетики, - эксперт
16:17 В одной из школ Запорожья неизвестные распылили газовое вещество
16:10 Associated Press: Условия жизни украинских военных на фронте напоминают времена Первой мировой войны
15:55 В украинской районной больнице впервые провели операцию по трансплантации почки
15:33 Суд обязал правительство пересмотреть прожиточный минимум
15:20 Гослесагентство обнародовало штрафы за незаконно спиленные елки
15:04 Пикирующие российские авиакомпании остаются без помощи государства, - Злой Одессит
15:00 В гараже под снос обнаружили новенький ВАЗ-2105 с пробегом 41 км (ФОТО)
14:49 Путин боится протестов: в России принят закон, разрешающий любого человека признать «иностранным агентом»
14:45 Что-то взорвалось: в Южно-Китайском море зафиксировали резкий выброс радиации
14:35 ВМС Китая готовятся принять на вооружение первый собственный авианосец
14:35 Окружили: Завод Коломойского выкупил аренду парковки перед главным офисом Приватбанка
14:26 CАП объявила о подозрении в злоупотреблении властью Андрею Садовому: детали
14:15 Украинские законодатели готовят меры, предназначенные для борьбы с пьяным вождением
14:04 Ученые NASA зафиксировали рекордно мощные космические вспышки
14:00 США одобрили сделку с Индией на сумму миллиард долларов
13:20 Сын королевы Елизаветы II сложил с себя королевские обязанности
13:00 В Сети появились данные 20-летних измерений загрязнения воздуха в Киеве: результаты шокируют
12:45 Пассажиры рейса "Киев-Дубаи" уже 11 часов ждут своего вылета в аэропорту "Борисполь"
Все новости »

В лидерах — Киев: В Украине строится более 2000 жилых комплексов, — эксперт

Главная » Последние новости » Новости рынков » В лидерах - Киев: В Украине строится более 2000 жилых комплексов, - эксперт
 
Печать Отправить на почту

 

 

Для реализации проекту строительства жилья застройщик должен вложить по меньшей мере 30-60% от его себестоимости

Об этом сообщила управляющая партнерша бизнес ассоциации RED Community Татьяна Шульга-Забельська.
Она считает, что времена, когда застройщики могли выйти на площадку и строить только за счет привлеченных средств инвесторов, прошли: , информирует enovosty.com/news.

«В настоящее время для стабильного девелопмента и предотвращения любых кризисных явлений, застройщик должен иметь собственную финансовую базу («финансовое плечо») для вложения в проект», — отметила она.

По её данным, сейчас в Украине строится более 2000 жилых комплексов. Лидером по количеству ЖК является Киев и Киевская область — около 330 объектов строительства, во Львове строится почти 290, Харькове — 121, в Ивано-Франковске — 105, Хмельницком — 101 и Днепре — 86.

При этом, по мнению Татьяны Шульги-Забельськои, спрос на такое количество жилья сегодня составляет лишь около 60-75%.

«Конечно, такой объем строительства при имеющемся спросе является причиной высокой конкуренции среди застройщиков и не только по ценовым характеристикам. Спрос разделен на ЖК с более комфортной и функциональной инфраструктурой, техническим наполнением и архитектурными особенностями. Именно поэтому, знание потребностей своего покупателя, умение быстро реагировать на его потребности, культура коммуникации с покупателем становятся ключевыми для успешной реализации проекта», — сказала эксперт.

Она акцентировала внимание на том, что кроме чисто маркетинговой стратегии, на застройщика существенно
влияет политико-экономическая ситуация в стране.

«Политические процессы, немотивированное укрепление гривны на 8-10% по отношению к доллару, привели к тому, что в 2019 году средние показатели продаж нового жилья снизились на 20-50% в зависимости от качества и класса самого объекта, его характеристик», — рассказала Татьяна Шульга-Забельська.

По её прогнозу, в 2020 году продолжится процесс перераспределения существующего спроса на первичное жилье, а также его вероятное увеличение за счет внедрения более лояльных условий рассрочки — увеличение продолжительности беспроцентного периода в среднем с 1 до 1,5 лет, и срока конечного погашения до 40-42 месяцев.

«При условии политической и экономической стабильности, в 2020 году ключевыми при реализации
того или иного проекта, вместе с лояльными условиями приобретения, станут качественные
характеристики будущего ЖК: создаваемые объекты инфраструктуры, современные планировки,
наличие рекреационных зон и т.д.», — подытожила Татьяна Шульга-Забельська.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 45

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Как и зачем Зе-власть намерена душить свободу слова
Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?
Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор
Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты
Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение "Газпрома"
Итоги дня: Скандал вокруг "Слуги народа", взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа
Дифтерия наступает: нас - более 42 млн, вакцин - 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания
Продажа отечества. Оптом и недорого
Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России
Все статьи



Армия

Гранатомет КБА-117
Беспилотный летательный аппарат «Бекас»
Очки ночного видения (ОНБ-300)
Бронетранспортер RG-33 (США)
Вся армия    >>

Персоны

Валентин
НАЛИВАЙЧЕНКО
Иван
ГУТА
Геннадий
ЗУБКО
Юрий
ТЕРЕНТЬЕВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Майдан в Гонконге путинским рабам не понять

Майдан в Гонконге путинским рабам не понять

Российская пропаганда и ее агентура в Украине много лет поносит Майдан, вдалбливает, что свобода ничего не стоит, что за права человека не стоит драться, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Какая зима ожидает украинцев: составлен прогноз на декабрь (9467)

С завтрашнего дня водителей ждёт новый штраф (8080)

Качество воздуха в столице: в пределах нормы только один район Киева (7857)




Продажа отечества



help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Чудеса макияжа от визажистки, которая работает с порноактерами

Все фото »

 