В лидерах — Киев: В Украине строится более 2000 жилых комплексов, — эксперт

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Для реализации проекту строительства жилья застройщик должен вложить по меньшей мере 30-60% от его себестоимости

Об этом сообщила управляющая партнерша бизнес ассоциации RED Community Татьяна Шульга-Забельська.

Она считает, что времена, когда застройщики могли выйти на площадку и строить только за счет привлеченных средств инвесторов, прошли: , информирует enovosty.com/news.

«В настоящее время для стабильного девелопмента и предотвращения любых кризисных явлений, застройщик должен иметь собственную финансовую базу («финансовое плечо») для вложения в проект», — отметила она.

По её данным, сейчас в Украине строится более 2000 жилых комплексов. Лидером по количеству ЖК является Киев и Киевская область — около 330 объектов строительства, во Львове строится почти 290, Харькове — 121, в Ивано-Франковске — 105, Хмельницком — 101 и Днепре — 86.

При этом, по мнению Татьяны Шульги-Забельськои, спрос на такое количество жилья сегодня составляет лишь около 60-75%.

«Конечно, такой объем строительства при имеющемся спросе является причиной высокой конкуренции среди застройщиков и не только по ценовым характеристикам. Спрос разделен на ЖК с более комфортной и функциональной инфраструктурой, техническим наполнением и архитектурными особенностями. Именно поэтому, знание потребностей своего покупателя, умение быстро реагировать на его потребности, культура коммуникации с покупателем становятся ключевыми для успешной реализации проекта», — сказала эксперт.

Она акцентировала внимание на том, что кроме чисто маркетинговой стратегии, на застройщика существенно

влияет политико-экономическая ситуация в стране.

«Политические процессы, немотивированное укрепление гривны на 8-10% по отношению к доллару, привели к тому, что в 2019 году средние показатели продаж нового жилья снизились на 20-50% в зависимости от качества и класса самого объекта, его характеристик», — рассказала Татьяна Шульга-Забельська.

По её прогнозу, в 2020 году продолжится процесс перераспределения существующего спроса на первичное жилье, а также его вероятное увеличение за счет внедрения более лояльных условий рассрочки — увеличение продолжительности беспроцентного периода в среднем с 1 до 1,5 лет, и срока конечного погашения до 40-42 месяцев.

«При условии политической и экономической стабильности, в 2020 году ключевыми при реализации

того или иного проекта, вместе с лояльными условиями приобретения, станут качественные

характеристики будущего ЖК: создаваемые объекты инфраструктуры, современные планировки,

наличие рекреационных зон и т.д.», — подытожила Татьяна Шульга-Забельська.