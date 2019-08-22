Нефть дешевеет из-за опасений снижения темпа роста мировой экономики
Мировые цены на нефть падают из-за опасений снижения темпа роста мировой экономики и снижения мирового спроса на нефть
Мировые цены на нефть падают из-за опасений снижения темпа роста мировой экономики и выхода информации об увеличении запасов дистиллятов и бензина в США, информирует enovosty.com/news.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE Futures составила $60,1 за баррель (- 0,33%). Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже составила $55,51 (- 0,31%).
В США Управление энергетической информации сообщило, что запасы дистиллятов в стране увеличились до 138,12 миллиона баррелей, а запасы бензина — до 234,07 миллиона баррелей.
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Кроме того, на мировом рынке стремительно растет беспокойство относительно снижения мирового спроса на нефть, особенно в условиях торговой войны США и Китая.