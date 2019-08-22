Нефть дешевеет из-за опасений снижения темпа роста мировой экономики

Главная » Последние новости » Новости рынков » Нефть дешевеет из-за опасений снижения темпа роста мировой экономики Нефть дешевеет из-за опасений снижения темпа роста мировой экономики

Закрыть Отправить

Мировые цены на нефть падают из-за опасений снижения темпа роста мировой экономики и снижения мирового спроса на нефть

Мировые цены на нефть падают из-за опасений снижения темпа роста мировой экономики и выхода информации об увеличении запасов дистиллятов и бензина в США, информирует enovosty.com/news.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE Futures составила $60,1 за баррель (- 0,33%). Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже составила $55,51 (- 0,31%).

В США Управление энергетической информации сообщило, что запасы дистиллятов в стране увеличились до 138,12 миллиона баррелей, а запасы бензина — до 234,07 миллиона баррелей.

Читайте: Украинской бирже разрешили запустить фьючерсы на курс евро-доллар

Кроме того, на мировом рынке стремительно растет беспокойство относительно снижения мирового спроса на нефть, особенно в условиях торговой войны США и Китая.