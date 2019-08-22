«Касается каждого»: Украинские квартиры ждут важные инновации

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Жилье в Украине сделают энергоэффективным

Уже с начла декабря текущего года в Украине будут действовать инновации в государственных строительных нормах (ГСН). Таким образом, будут введены некоторые изменения в строительстве и реконструкции жилья украинцев. Как рассказал замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, появились важные строительные нормы, которые касаются каждого, информирует enovosty.com/news.

По словам чиновника, эти правила позволяют проектировать кухни-ниши в домах, увеличат требования к энергоэффективности квартир, их инклюзивность и доступность. Также, новые правила регламентируют проектирование лифтов в домах (от 4-этажек) убирают старую норму проектировать радиоточки в квартирах, позволяют встраивать общественные заведения на любом этаже. И это еще не всё — Парцхаладзе говорит о поистине революционных переменах. Он также напомнил о том, что годом ранее в строительстве произошли некоторые новшества. В частности, в стране отменили устройство мусоропроводов во многоэтажках;разрешили остекление балконов и лоджий выше третьего этажа при проектировании зданий; появилась возможность делать вход в без порога и лестницы на уровне тротуара.