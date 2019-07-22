В Европе цены на недвижимость активно растут вверх

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В Европе цены на недвижимость активно растут вверх, что делает европейский рынок жилья мечтою для охотников за доходностью

В Европейском союзе цены на жилье активно растут вверх, — сообщает Bloomberg, информирует enovosty.com/news.

В прошлом году стоимость жилья в среднем увеличилась на 4,6%. Если сравнивать цены на недвижимость с потребительскими ценами, то стоимость жилья увеличивается примерно втрое быстрее потребительских цен.

По мнению экспертов, на фоне отрицательной ставки евробондов рынок жилья в ЕС стал мечтою для охотников за доходностью. Ежегодно рынок жилья приносит инвесторам около 4%, в то время как по гособлигациям еврозоны можно получить доходность всего около 1%.

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Экономист Алехандро Инуррьета подчеркивает, что недвижимость является одним из немногих инструментов, обеспечивающим приличный доход. А инструменты с фиксированной доходностью вроде пенсионных фондов теряют свою актуальность.