В Украине планируют разрешить строить небоскребы
Лев Парцхаладзе сообщил, что подготовлен новый проект ГСН, согласно которому будет разрешено строить 150-метровые здания
Замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе сообщил, что подготовлен проект ГСН «Высотные здания и комплексы», согласно которому будет разрешено строить 150-метровые здания, информирует enovosty.com/news.
Напомним, ранее разрешалось строить здание с максимальной высотой 100 м. При строительстве здания, превышающего 100 м, застройщикам необходимо было получать специальное разрешение. Теперь же строители смогут реализовывать современные архитектурные решения в строительстве небоскребов. Правда разрешение на увеличение высоты строительства относится только к общественным зданиям
Необходимо отметить, что высота самого низкого строительного объекта из ТОП-50 составляет 367 м. И получается, что украинские высотки вряд ли смогут войти в ТОП-50 мировых небоскребов. И, по мнению экспертов, существующие ограничения на строительство объектов будут мешать Украине имплементировать мировой опыт и отказаться от существующих столетних норм.
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