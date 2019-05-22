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В Украине планируют разрешить строить небоскребы

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Украине планируют разрешить строить небоскребы
 
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Лев Парцхаладзе сообщил, что подготовлен новый проект ГСН, согласно которому будет разрешено строить 150-метровые здания

Замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе сообщил, что подготовлен проект ГСН «Высотные здания и комплексы», согласно которому будет разрешено строить 150-метровые здания, информирует enovosty.com/news.

Напомним, ранее разрешалось строить здание с максимальной высотой 100 м. При строительстве здания, превышающего 100 м, застройщикам необходимо было получать специальное разрешение. Теперь же строители смогут реализовывать современные архитектурные решения в строительстве небоскребов. Правда разрешение на увеличение высоты строительства относится только к общественным зданиям

В Украине планируют разрешить строить небоскребы

Необходимо отметить, что высота самого низкого строительного объекта из ТОП-50 составляет 367 м. И получается, что украинские высотки вряд ли смогут войти в ТОП-50 мировых небоскребов. И, по мнению экспертов, существующие ограничения на строительство объектов будут мешать Украине имплементировать мировой опыт и отказаться от существующих столетних норм.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 203

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