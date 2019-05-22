Кабмин ужесточил лицензионные требования к туроператорам

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С целью защиты украинцев от недобросовестных туроператоров, Кабмин ужесточил требования предоставления лицензии

Кабмин ужесточил лицензионные требования к туроператорам с целью защиты украинцев от недобросовестных поставщиков туристических услуг и предотвращения туристических катастроф, информирует enovosty.com/news.

Ранее Министерство экономического развития инициировало и разработало изменения в лицензионные требования осуществления туроператорской деятельности.

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сообщил, что с целью недопущения туристического коллапса, возникавшего в предыдущие годы, правительство будет защищать украинцев от недобросовестных действий туристических операторов

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Теперь туристические операторы обязаны будут обеспечить финансовую гарантию туристам. Это значит, что для получения лицензии туроператор должен обеспечить финансовую гарантию банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления финансового возмещения туристам оператор обязан будет восстановить необходимый объем финансового обеспечения на следующий рабочий день.