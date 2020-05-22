Цена на газ для населения будет снижена на 21%

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Цена на газ для населения в мае будет снижена на 21%

В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что стоимость газа для украинцев в мае будет снижена на 21% и составит 2,3 грн за куб.м, информирует enovosty.com/news.

В сообщении компании говорится, что в мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках публичных специальных обязанностей (ПСО), снизилась до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газзбутив и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 21% меньше по сравнению с апрелем 2020 года. Всего с начала года цена ПСО снизилась на 51%. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.

Мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе — на природный газ. По данным аналитиков НАК «Нафтогаз Украины», в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где через основательную подготовку к предыдущему отопительному сезону и теплую зиму накопился фактически годовой объем добычи газа государством — 17,5 млрд кубометров.