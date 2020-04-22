Польша продумывает план: Украинских заробитчан не выпустят за границу

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В Польше задумались о том, как будут возвращать трудовых мигрантов из Украины

Украинское правительство не хочет отпускать назад украинцев, которые вернулись в Украину перед началом карантина. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, в интересах государства сделать всё возможное для того, чтобы трудоустроить этих людей, так как речь идёт об очень квалифицированной рабочей силе с высокой производительностью и отличной профподготовкой. Потому на сегодня у правительства в приоритете создание новых рабочих мест и кредитование малого и среднего бизнеса на выгодных условиях. Глава правительства заявил о том, что КМУ, Министерство экономики и банкиры готовят специальную программу кредитования «Новые деньги». Это делается для того, чтобы в Украине появились условия для того, чтобы люди захотели остаться и работать в Украине даже после окончания карантина и открытия границ, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, европейские страны уже начали остро ощущать нехватку рабочей силы и придумывают различные способы для того, чтобы вернуть украинских заробитчан. В частности, по словам премьера Шмыгая, некоторые европейские аграрии даже занялись организацией чартеров, чтобы перевезти работников.

Сегодня в Польше начинается серьезная борьба, которая имеет несколько целей. Первое — создать условия для того, чтобы трудовые мигранты не продолжали отток. Второе — создание в заколоченных границах «окон», чтобы сезонные работники могли и далее ездить в Польшу.

Многие украинцы, которые вернулись на время карантина домой, а также те, кто обычно в эту пору отправлялся в РП на сезонные работы, начали и сами задумываться о работе за границей.

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