Необходимо приложить все усилия для продвижения программы «теплых кредитов» в малых городах, — Андрей Сухорябов

Главная » Последние новости » Новости рынков » Необходимо приложить все усилия для продвижения программы "теплых кредитов" в малых городах, - Андрей Сухорябов Необходимо приложить все усилия для продвижения программы "теплых кредитов" в малых городах, - Андрей Сухорябов

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Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук вместе с руководством Ощадбанка, Укргазбанка и ПриватБанка объявили о совместном старте реализации популярной и выгодной правительственной программы «теплых кредитов» в этом году. Как сообщается в Госэнергоэффективности, за период с 2014г. по 2018г. более полумиллиона участников программы получили компенсацию от государства на утепление, сэкономили до 70% на коммунальных услугах, использовали сэкономленные средства на другие полезные дела для семьи и детей, а рыночная стоимость их квартир выросла до 30%

С вопросом относительно необходимых действий, которые следует предпринимать для развития программы «теплых кредитов» в Украине и малых городах “Экономические новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному политологу, главе Центра Партнерства и Инноваций “Синергия” Андрею Сухорябову, информирует enovosty.com/news.

Андрей Сухорябов подчеркивает, что в больших городах программа «теплых кредитов» уже показала свою эффективность

«Программа показала свою эффективность в больших городах и теперь необходимо приложить усилия для продвижения программы в малых городах с параллельным привлечением профильного местного, малого бизнеса.

Также необходимо помнить, что в итоге этой и других Программ Украина получила первые знания, накопила первый опыт и подготовлены первые специалисты для полноценного запуска «Фонда Энергоэффективности», главной целью которого является модернизация жилого сектора», — сообщает эксперт.

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