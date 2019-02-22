В Украине объявили войну бедности, но спасать себя должны сами украинцы

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Все вакансии в Украине должны загнать в общий реестр, а также в планах — запуск трудовых субсидий

В КМУ уже утвердили специальную программу мероприятий, которые направлены на то, чтобы спасти украинцев от нищеты. В этом году запланировано сразу 69 различных шагов для того, чтобы улучшить ситуацию и вытянуть людей из болота нищеты. Речь идет не о том, чтобы выдать людям материальную помощь или другие блага на руки. В основном шаги направлены на то, чтобы переквалифицировать украинцев, приготовить их к новым реалиям рынка, преодолеть безработицу и стимулировать предпринимателей обращать внимание на нужды сотрудников. Все это сделано для того, чтобы украинцам перехотелось работать на зарубежные компании, а свой ресурс они вкладывали именно в экономику нашей страны, информирует enovosty.com/news.

Таким образом, спасать нацию от бедности должны сами украинцы. Меняясь, развиваясь, требуя достойных заработных плат и других льгот. Правительство предусматривает стратегии по созданию новых центров образования. Только в этой стратегии остается много вопросительных знаков и белых пятен. Пока что с переквалификацией и подготовкой молодых специалистов не все идеально.

Напомним, эксперт «Экономических Новостей» уверен в том, что в 2019 году украинские работодатели будут готовы платить больше молодым специалистам, так как кадровый голод становится все более сильным и губительным.