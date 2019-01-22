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В Украине снизилась цена на автогаз

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Украине снизилась цена на автогаз
 
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Стоимость топлива с начала января снизилась на 1,4 грн/л.

Согласно данным ценового мониторинга, представленным Консалтинговой группой А-95, стоимость сжиженного газа с начала января уменьшилась от 1 коп/л до 60 коп/л в общенациональных АЗС и на 10-25 коп/л – в региональных АЗС, информирует enovosty.com/news.

Недавно, напомним, АЗС, принадлежащие группе Приват, снизили цены на автогаз в некоторых регионах. Например, в Днепре и Павлограде цены на горючее составили 11,05 грн/л, что на 1,65 грн дешевле чем у остальных конкурентов.

Сутью такого демпинга, по мнению экспертов, является “агрессивная политика” завоевания рынка. Так как конкуренты группы Приват позволить себе подобное снижение цен не могут.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 36

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