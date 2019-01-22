В Украине подорожает интернет

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В 2019 году планируется значительное подорожание Интернета.

В связи с тем, что рынок интернет-услуг уже перенасыщен провайдерами, то продажа Интернета по текущим ценам становится невыгодной. Об этом сообщает известный журналист Виталий Тысячный, информирует enovosty.com/news.

По мнению журналиста, время дешевого Интернета подходит к концу и к середине года украинцам придется платить значительно больше.

Необходимо отметить, что стоимость интернета в Украине на сегодня является одной из самых низких в мире. Например, в Молдове стоимость Интернета в месяц составляет 11,3 доллара (315 грн), в Румынии — 14,27 долл (400 грн), в Беларуси 12,77 долл (350 грн).

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О повышении стоимости услуг по предоставлению интернета уже заявила компания «Воля», которая планирует увеличить стоимость интернета на 20% с 1 февраля этого года. К тому же, к концу года 2018 года многие операторы уже подняли цена на 10-15%.

По мнению экспертов, цены на интернет-услуги разных операторов к середине 2019 года сравняются и стоимость интернета увеличится примерно на 20%.

Ранее сообщалось, что повышение цен коснется и мобильной связи. Многие операторы уже подняли тарифы перед новогодними праздниками.