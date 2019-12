Трамп ввел ограничения на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии

Дональд Трамп возобновляет действие пошлин в отношении Аргентины и Бразилии на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп сообщил, что возобновляет пошлины на импорт стали и алюминия из Бразилии и Аргентины. Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter, информирует enovosty.com/news.

Он подчеркнул, что возобновляет пошлины из-за того, что эти страны девальвируют национальные валюты

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2019 г.

