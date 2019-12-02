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Трамп ввел ограничения на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии

Главная » Последние новости » Новости рынков » Трамп ввел ограничения на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии
 
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Дональд Трамп возобновляет действие пошлин в отношении Аргентины и Бразилии на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп сообщил, что возобновляет пошлины на импорт стали и алюминия из Бразилии и Аргентины. Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter, информирует enovosty.com/news.

Он подчеркнул, что возобновляет пошлины из-за того, что эти страны девальвируют национальные валюты

«Бразилия и Аргентина осуществляют масштабную девальвацию своих валют. Это очень нехорошо для американских фермеров. И из-за этого … я возобновляю пошлины на алюминий и сталь, которые импортируются в США из этих государств», — написал Трамп.

Трамп сообщил, что это решение вступает в действие немедленно. Однако он не уточнил, о каких пошлинах идет речь и какой размер от стоимости товара они составят.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 105

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