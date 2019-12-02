Трамп ввел ограничения на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии

Главная » Последние новости » Новости рынков » Трамп ввел ограничения на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии Трамп ввел ограничения на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии

Закрыть Отправить

Дональд Трамп возобновляет действие пошлин в отношении Аргентины и Бразилии на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп сообщил, что возобновляет пошлины на импорт стали и алюминия из Бразилии и Аргентины. Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter, информирует enovosty.com/news.

Он подчеркнул, что возобновляет пошлины из-за того, что эти страны девальвируют национальные валюты

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2019 г. Читайте: Reuters: Если Китай не заключит торговое соглашение, то США будут и дальше повышать тарифы

«Бразилия и Аргентина осуществляют масштабную девальвацию своих валют. Это очень нехорошо для американских фермеров. И из-за этого … я возобновляю пошлины на алюминий и сталь, которые импортируются в США из этих государств», — написал Трамп.

Трамп сообщил, что это решение вступает в действие немедленно. Однако он не уточнил, о каких пошлинах идет речь и какой размер от стоимости товара они составят.