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Рынок переживает непростые времена: Эксперт рассказала, как изменились цены на квартиры в ноябре

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По итогам ноября стоимость киевского жилья комфорт-класса увеличилась на 3,48%

Об этом, опираясь на данные сайта ЛУН, сообщила эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак, информирует enovosty.com/news.

Так, по её данным, за прошлый месяц стоимость жилья эконом-класса снизилась на 1,1% и составляет 17800 грн/м2, жилье бизнес-класса потеряло в цене 0,85% и составляет в среднем 35000 грн/м2, в то же время элитный сегмент вырос в цене на 1,59% — до 60400 грн/м2.

Такую неоднородность цен эксперт объясняет появлением действительно интересных концепций в отдельных классах и активизацией проектов, имеющих высшее качество и уже выходит за пределы классификации жилья, образуя по сути новые подклассы «комфорт+» и «бизнес+».

Рынок переживает непростые времена: Эксперт рассказала, как изменились цены на квартиры в ноябре

Виктория Берещак

«Классификация жилья уже не учитывает появления ряда новых форматов, которые, по сути, образуют новые классы между комфортом и бизнес и между бизнес и элит-класса», — рассказала эксперт.

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Кроме этого, Виктория Берещак отметила, что в течение 2019 наблюдается постепенное перераспределение спроса существенно сказывается на ценах.

«В течение года объекты эконом-класса потеряли существенную долю потенциальных покупателей: по разным оценкам падение спроса в этом классе составляет от 10% до 20%. Зато покупатели все больше интересуются объектами комфорт и бизнес-класса. Конечно, это находит свое отражение в ценовой политике компаний», — подчеркнула она.

По её словам, перераспределение спроса продолжится и в 2020 году.

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«В следующем году эконом-жилье, вероятно, потеряет еще 15-20% спроса. Зато заинтересованность покупателей в качественном жилье промежуточных категорий «эконом +» и «бизнес +» может вырасти на 15% и 5% соответственно», — рассказала Виктория Берещак.

Эксперт также уделила внимание общей ситуации на рынке, которая сложилась в последние несколько месяцев.

«Покупатели напуганы громкими заявлениями о стагнации и будто передела рынка. Они не совсем понимают, что происходит с долларом и стали более придирчивыми в вопросах репутации девелоперов. С одной стороны, это несколько снижает скорость темпы продаж, а с другой — позволяет молодым компаниям проявить себя.

По её данным, с начала года на рынке появилось около 60 новых проектов, при этом ежемесячно появляется от 3 до 5 новых объектов, что свидетельствует о постепенном развитии рынка именно в сегментах современного жилья способно удовлетворить самого требовательного покупателя. Кроме этого постепенно киевские компании берутся за долгострои, превращая их в современные жилые комплексы.

«Более 50% нового жилья — это проекты сегментов «город в городе», многофункциональные жилые комплексы, а также совершенно новый формат класса «комфорт+» — live-work-play.

Виктория Берещак отметила, что из проверенных источников ей стало известно о намерении группы компаний Perfect Group и компании Citex Development ближайшее время начать реализацию проекта в новом формате live-work-play на участке с долгостроем на Минском массиве.

«Особенность этого нового формата заключается в том, что жители смогут жить, работать и отдыхать в пределах одного пространства. Составляющими проекта станут собственный встроенный ТРЦ, детсад, спортклуб, парк и лаунж-зона в закрытом дворе. Пока точно неизвестно, когда проект стартует, но его появление, учитывая ограниченное предложение в районе, может существенно перекроить городской фон жилого массива», — отметила Виктория Берещак.

Эксперт также обратила внимание на то, что в условиях непонятного поведения гривны по отношению к доллару, когда все эксперты предсказывают резкий инфляционный скачок, потенциальный покупатель пока аккумулирует сбережения в валюте, не спеша инвестировать в первичный рынок.

«Рынок переживает непростые времена, падение продаж и задержки со сдачей комплексов, однако есть все предпосылки, чтобы ситуация нормализовалась. Если застройщик строит не только за счет денег инвесторов, но и располагает собственными средствами, готов предложить интересную концепцию, многофункциональную инфраструктуру и добавленную стоимость проекте, его проект точно будет конкурентоспособным и популярным среди покупателей.
Покупатель на рынке есть, и именно он диктует условия и формирует запрос на качественное жилье», — подытожила Виктория Берещак.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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