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Алексей Дорошенко рассказал о влиянии введения рынка земли на стоимость сельскохозяйственной продукции

Главная » Последние новости » Новости рынков » Алексей Дорошенко рассказал о влиянии введения рынка земли на стоимость сельскохозяйственной продукции
 
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Согласно принятому в первом чтении законопроекту о рынке земли, продажу земли планируется начать с 1 октября 2020 года, а референдум о продаже земли иностранцам будет возможен через 2-3 года после начала действия закона

С вопросом относительно влияния запуска рынка земли и возможности продажи земли иностранцам на стоимость сельскохозяйственной продукции “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту Алексею Дорошенко, информирует enovosty.com/news.

Алексей Дорошенко сообщает, что если говорить о конечной стоимости, то для потребителя она не поменяется

«Потому что мы говорим о том, что по какой бы цене не покупалась и не продавалась земля, то украинский потребитель на сегодняшний день уже и так платит цену за сельскохозяйственную продукцию не ниже, чем во многих странах Европы. По некоторым позициям даже выше. Теперь если, например, отечественная продукция будет стоить дороже, то просто поменяется пирамида потребления. Мы станем больше импортировать и меньше покупать отечественного. Если, например, вдруг увеличится себестоимость, то продукция станет неконкурентной, даже для экспорта. В этом случае стоимость земли обвалится. Поэтому это тот случай, когда земля будет стоить ровно столько, чтобы продукция, которая из нее выращивается была просто конкурентной как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Если бы в 2008 году открыли рынок земли, даже для иностранцев, то ничего бы не произошло. Стало бы ясно, что иностранцы не могут конкурировать по стоимости земли с украинцами. И тогда была доступна любая программа кредитования и можно было получить десятки и сотни миллионы долларов. Когда на сегодняшний день отсутствует кредитование. И суммы, которые выдаются, являются просто смехотворными, то это просто неконкурентно по отношению к иностранцам», — сообщает Алексей Дорошенко

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 156

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