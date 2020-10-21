Роботизация труда: Почти половина компаний мира готова сокращать людей

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Украину также затронет тенденция, хотя и не так быстро как более развитые страны

По итогам внедрения новых цифровых технологий и автоматизации труда уже через пять лет 43% работодателей намерены существенно сокращать число рабочих мест. О расширении заговорили 34,5% крупных работодателей. Такими данными поделились в докладе The Future of Jobs 2020, представленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), информирует enovosty.com/news.

В документе говорится о том, что замена человеческой работы на автоматизированную должна привести к тому, что исчезнет примерно 85 миллионов рабочих мест. Их заменят 97 миллионов новых, адаптированных к обновленным условиям разделения труда «между людьми, машинами и алгоритмами».

Вместе с тем, в докладе ВЭФ отмечается, увеличение рабочих мест проблему не решит. Дело в том, что внедрение новых технологий опережает переквалификацию работников. Потому на рынке будет наблюдаться серьезный дефицит кадров, и в исполнении, и в руководстве.

Украинские эксперты сообщили о том, что ситуация изменится и на украинском рынке. Потому украинцам рекомендуют активно следить за ситуацией на рынке труда и постоянно развиваться и учиться. В частности, обратить внимание стоит на «софт скилы», которые не могут заменить роботы. По крайней мере, пока что.

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Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что ситуация на рынке труда в Украине в сентябре-октябре несколько улучшилась, но в случае продления жесткого карантина может опять быть непростой.