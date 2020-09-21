Украинские предприниматели массово едут на работу в Польшу. Беларусы наступают на пятки, — исследование

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За границу начали уезжать предприниматели, которые разорились в период карантина

Обострение политической ситуации в Беларуси заставило жителей страны активно искать работу за границей. В приоритете — Польша, которая всегда пользовалась популярностью у украинцев. О том, как изменились трудовые потоки, написали в Аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal, где провели масштабное исследование, информирует enovosty.com/news.

Аналитики сообщили о том, что в Польше работу начали активно искать белорусы, при чем, в основном, — это менеджеры среднего звена, врачи, педагоги и интеллигенция. Они не готовы работать физически и стараются устроиться в европейской стране на аналогическую должность. А вот из Украины начали массово выезжать предприниматели, которые потеряли бизнес во время карантина. Примечательно, что они готовы выполнять любую работу, например, — устраиваться на польские заводы. В исследовании говорится о том, что сейчас обанкротившиеся представители малого и среднего бизнеса составляют около пятнадцати процентов от всех украинцев, которые ищут работу на фабриках и заводах соседнего европейского государства.

Также, аналитики Gremi Personal рассказали о том, что украинцы, которые более опытные в поисках работы в Польше, не стоят на месте и развиваются. Начав работать на заводах и фабриках, они учат язык и нарабатывают опыт, чтобы открыть собственный бизнес или же устраиваться на более высокооплачиваемую работу.

Напомним, ранее стало известно о том, что Беларусь может получить безвиз с Европейским союзом. А вот украинских безвиз сейчас оказался в зоне риска.

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