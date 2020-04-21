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Тысячи людей без работы: Какие навыки помогут во время кризиса

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Главный навык, который сегодня просто необходим соискателям - это стрессоустойчивость. Также, работодатели ищут "универсальных бойцов", умеющих выполнять сразу несколько обязанностей

Экономический кризис не жалеет ни одну страну мира. Увы, Украина — не исключение. Страдают практически все отрасли, бизнес сейчас борется за выживание, а тысячи людей остаются без работы. Найти работу во время кризиса — задача со звездочкой, потому каждый человек должен развиваться и быть готовым к борьбе. В это время на первое место среди личных качеств выходит стрессоустойчивость — будьте готовы к отказам, неприятным разговорам и задачам, с которыми ранее не доводилось иметь дело. В последнее время тенденция выхода на первый план личных качеств человека (так называемые soft skills) продолжается. Речь идёт о тех качествах, которые трудно измерить (как вот знание языков или программ), таких как креативность, пунктуальность или коммуникабельность. Также, при поиске работы нужно смелость и гибкость, умение приспособиться к новым условиям, порой — жестким, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, соискателям не стоит забывать и о hard skills. В частности, стоит разобраться с Trello, облачной программой для управления проектами небольших групп и другими планировщиками.

Украинцам, которые сейчас находятся в поиске работы, советуют быть готовыми к большой конкуренций, нужно уметь выгодно себя выделить и правильно подать. В то время как количество вакансий сокращается, число желающий найти работы — постоянно растёт. Стоит пересмотреть своё резюме, сделать его максимально оригинальным, чтобы выделить себя в потоке конкурентов. Можно записать видеовизитку, в которой описать себя и свои сильные стороны или же использовать графический редактор во время создания резюме.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 120

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