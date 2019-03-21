Государство должно сделать все, чтобы людям было выгодно покупать новые автомобили, — Олег Назаренко

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Нашествие «евроблях» уничтожает украинский авторынок. По статистике, 50% всех проданных авто — это европейский металлолом, который негативно влияет на окружающую среду. С вопросом относительно влияния новых правил растаможки автомобилей с еврономерами на ситуацию с новыми автомобилями и что необходимо сделать, чтобы активизировать рынок новых авто «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, генеральному директору Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олегу Назаренко

Олег Назаренко сообщает, что «евробляхи» сильно бьют по национальному производителю и уничтожают отечественный автопром, информирует enovosty.com/news.

«Действительно, «евробляхи» бьют по национальному производителю, тому же Богдану, Укравто или Запорожскому автозаводу. Поэтому с этой точки зрения, «евробляхи» действительно уничтожают украинский авторынок.

Однако я считаю, что новым автомобилям, не произведенным в Украине, «евробляхи» абсолютно не конкуренты, хотя бы потому, что находятся в разных ценовых сегментах. Средняя стоимость импортированного автомобиля, именно импортированного, а не произведенного в Украине, 20-25 тыс долл. И «евробляха» со стоимостью 5-6 тыс долл абсолютно не является конкурентом.

Кроме того, необходимо отметить, что мы почему-то привыкли говорить “евробляхи” на автомобили с иностранными номерами. Однако в Украине существует большое количество автомобилей, особенно в восточных областях, которые ездят с российскими номерами. А в России б/у автомобили намного дешевле, чем в ЕС и поэтому большое количество автомобилей завозились именно на российских номерах. А некоторые патриоты в вышиванках бьют себя в грудь, что мы за Украину и в то же самое время вывозят деньги в Россию и завозят российские «бляхи».

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Поэтому понятие “евробляхи”, конечно, укоренилось в сознании украинцев и, возможно, оно приятнее самим вот этим «бляхерам», потому что они завозят российские автомобили, и не говорят, что они стране-агрессору платят деньги и пополняют его бюджет. Им это неудобно, но в то же время, хочется не платить налоги и ездить на «бляхе».

Таким образом, на рынок новых автомобилей введенные правила растаможки автомобилей с иностранными номерами существенного влияния оказывать не будут. Однако ввезенные автомобили с иностранными номерами гробят те зародыши украинского производства, которые у нас еще были. Почему остановился Запорожский автозавод, Черкасский автозавод и Луцкий автозавод загружен не полностью? Потому, что как раз «евробляхи» или «евро-российские бляхи» убили национальный автопром.

Но я не сказал бы, что это, скажем так, наносит громадный ущерб рынку новых автомобилей. Конечно, завоз относительно новых б/у автомобилей действительно ударяет по рынку новых автомобилей. Но если говорить о «бляхах», то это все-таки больше ущерб национальному автопрому», — говорит эксперт

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Относительно возможных путей активизации рынка новых автомобилей, то Олег Назаренко акцентирует внимание на том, что либо народным депутатам вообще не стоит вмешиваться в функционирование рынка новых автомобилей, либо запускать программы стимулирования приобретения новых автомобилей

«К тому же нам часто вбивают в голову, что мы недоевропейцы, что мы должны носить их старые джинсы, белье, носки и завозить их старые машины. Я считаю, что донашивать после кого-то вещи – это абсолютно не счастье и проявление чувства ущербности. Сейчас мы повторяем все за немцами, как Шевченко говорил, “Німець скаже: «Ви слов’яни, слов’яни». Німець скаже: «Ви моголи, моголи”. А мы должны думать своею головой, а не повторять и не носить штаны после немцев, и не ездить на автомобилях, которые уже очень изношены.

Поэтому нам не надо приобретать старые вещи и поддержанные авто, а необходимо стремиться приобретать новое и брать хорошие программы у соседних государств. Например, в соседних государствах существуют программы стимулирования приобретения новых автомобилей, а именно дешевые кредиты на новые автомобили. То есть нам необходимо стимулировать украинцев пересаживаться на новые автомобили, а не ездить на старых. И необходимо сделать выгодным для украинцев покупать новые автомобили.

А как это можно сделать? Давать льготные кредиты и государственную поддержку. В соседних государствах существуют такие льготные программы, как, например, семейные автомобили, первые автомобили, автомобиль многодетной семьи, автомобиль молодой семьи. Существуют различные скидки и тому подобное. Я считаю, что мы должны перенять этот опыт.

Можно привести примитивный пример: «Учетная ставка НБУ сейчас 14%. Да, это также довольно много по сравнению с кредитами на Западе, которые могут выдаваться под 0,1%. Но, тем не менее, учитывая нашу инфляцию, то те же 12-14% это более-менее нормально. А теперь представим что происходит. НБУ под учетную ставку кредитует банки, а коммерческие банки, в свою очередь, взявшие у НБУ кредиты под 12-14%, потом выдают их населению уже по 28%. Почему бы государству не давать людям, которые хотят приобрести новые автомобили, кредит под те же хотя бы 12% или дешевле. Для чего нужны эти банки посредники? НБУ может через государственные банки, такие как Ощадбанк, Эксимбанк, Укргазбанк, предоставлять льготные кредиты населению».

Необходимо сделать так, чтобы людям выгодно было покупать новые автомобили. И естественно, необходимо поднять зарплаты. Потому, что как только зарплаты в Украине достигнут европейского уровня, то мы старые автомобили свои будем отправлять в Германию. Почему немцы нам отправляют свои старые автомобили? Потому, что при зарплате 5-6 тыс евро слесаря на СТО ремонтировать сломанный автомобиль очень дорого и нерентабельно.

И, соответственно, если один час слесаря на СТО в Германии стоит очень дорого, потому что в месяц он зарабатывает 5-6 тыс евро, то понятно, что ремонтировать старые автомобили для СТО невыгодно. Даже немцы шутят, что они не такие богатые, чтобы ездить на старых автомобилях. Они этот автомобиль отдают в Украину, а украинцы в гараже у слесаря за 100$ его отремонтирует. Но если в Украине слесарь будет получать в районе 7-8 тыс евро, то украинцу будет проще не ремонтировать старый автомобиль, а приобрести новый.

Когда люди начинают придумывать, что вот мы хотим старые автомобили, потому что раньше товар делался более качественно, потому что у меня ностальгия, потому что я мечтаю о старом немецком автомобиле, то все это вранье и самозомбирование.

Кроме того, чем старше автомобиль, тем больше за него в ЕС необходимо платить налогов. А именно, необходимо платить экологический сбор, транспортный сбор, увеличивается страховка. Если то же самое сделать в Украине и поднять зарплаты, то наши старые авто ремонтировать никто не будет, потому, что невыгодно и нелогично. А украинцы начнут ездить на новых автомобилях», — сообщает эксперт