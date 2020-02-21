В Минэкоэнерго ожидают рекордного снижения цены на газ

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Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что летом стоимость газа может уменьшится до 80 долл за тыс кубометров, информирует enovosty.com/news.

Алексей Оржель отметил, что из-за снижения цены на газ станет очень трудно инвестировать в добычу. Несмотря на то, что существует мнение, что припадении рынка необходимо вкладывать средства в добычу, многие предприятия заморозили инвестиционные проекты по организации процесса добычи газа.

Оржель рассказал, что при падении цен полностью трансформируется финансовая модель на электроэнергетическом рынке, усиливая экономическую выгоду генерации электричества из газа.

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Министр Минэкоэнерго сообщил, что в Украине стоимость тонны угля должна быть менее 1100 грн. А газ является сильным конкурент угля. И поэтому снижение стоимости газа формирует новые ценовые сигналы