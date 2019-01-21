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Украинцы смогут снимать деньги с банковской карты на кассе супермаркета

Главная » Последние новости » Новости рынков » Украинцы смогут снимать деньги с банковской карты на кассе супермаркета
 
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В 2019 году планируется запуск новой услуги для банковских карт. Украинцы смогут снимать деньги с карт прямо на кассе супермаркета

Весной 2019 года планируется запуск услуги по “обналичке денег” с банковской карты на кассе в некоторых крупных сетях супермаркетов , информирует enovosty.com/news.

Сервис по “обналичке денег” с банковской карты в супермаркетах уже давно функционирует в США, Европе, Турции и других странах. Но в Украине снять деньги с карты пока возможно только в банкоматах.

Александр Карпов, директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА, сообщил, что MasterCard совместно с некоторыми украинскими банками уже тестирует данную систему.

Кроме того, в 2019 году украинцев ожидает запуск новых проектов, таких как покупка и реализация долларов со смартфона, платежи при помощи QR-кодов и безналичная оплата в наземном транспорте.

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Автор: Оксана Ельченко
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