Украинцы массово уезжают на работу в Литву

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Украинцы массово едут на заработки в Литву. К началу 2019 года количество украинцев, проживающих в стране, превысило численность иностранных граждан других национальностей

В Департаменте миграции Литвы сообщили, что к началу 2019 года украинская община стала крупнейшей в стране , информирует enovosty.com/news.

Численность украинцев превышает количество белорусов и россиян, проживающих на территории Литвы. По состоянию на 1 января 2019 года в Литовской республике проживает около 17 000 украинцев. По сравнению с прошлым годом численность украинцев увеличилась на 42%.

Согласно данным, представленным литовскими чиновниками, в стране находится около 58 000 иностранцев, большинство из которых проживает временно. В 2018 году литовскими миграционными службами было принято заявок от иностранных граждан на временное проживание больше на 21%, чем в предыдущем году.

Ранее сообщалось, что в связи с увеличением потока иностранных граждан в стране планируется ввести квоты на некоторые профессии.

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