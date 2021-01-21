«Метинвест» за предыдущие пять лет инвестировал более 362 миллионов гривен в благоустройство Мариуполя

Главная » Последние новости » Новости рынков » "Метинвест" за предыдущие пять лет инвестировал более 362 миллионов гривен в благоустройство Мариуполя "Метинвест" за предыдущие пять лет инвестировал более 362 миллионов гривен в благоустройство Мариуполя

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За последние пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов и создание благоустроенных общественных пространств в Мариуполе более 362 миллионов гривен.

Как сообщила пресс-служба компании, средства были направлены на преображение городских мест отдыха, создание современных парков и скверов, IT-хабов, многофункциональных центров предоставления административных услуг. Деятельность в этом направлении «Метинвест» продолжит и в 2021 году, информирует enovosty.com/news.