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Уникальные пасеки будущего создают в Украине совершенно новый рынок

Главная » Последние новости » Новости рынков » Уникальные пасеки будущего создают в Украине совершенно новый рынок
 
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Украинские инженеры работают над пасеками будущего, которая открывает новые перспективы

В Украине в последнее время резко растет производство мёда, но это далеко не предел. Украинские инженеры совместно с польскими коллегами создали уникальную умную пасеку. Каждый улей в этой уникальной современной пасеке подключили к Сети, потому в любой момент можно получить информацию о том, как поживают пчелы. Над созданием этого чуда трудились украинцы и поляки, но патент получен именно в Украине, информирует enovosty.com/news.

Такие современные инновационные пасеки уже работают в Польше и Канаде, а вскоре будут покорять и Соединенные Штаты Америки, Израиль и некоторые европейские государства. Сейчас к команде, работающей над этим медовым ноу-хау присоединяются всё новые инженеры: работы много, профессионалов много не бывает.

Один из авторов проекта рассказал о том, что с помощью «пасеки будущего» в стране появляется новый рынок. Так, рынок опыления будет приносить стране каждый год до четырех миллиардов долларов.

Отметим, в Украине производство мёда в последнее время растет в невероятных темпах. Более того, многие украинцы отказываются от выращивания картофеля или садоводства и отдают предпочтению производства мёда.

Читайте: Украина озолотилась на мёде


Автор: Оксана Ельченко
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