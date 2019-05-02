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Украине нужны национальные программы типа «миллион солнечных крыш», — Игорь Черкашин

Главная » Последние новости » Новости рынков » Украине нужны национальные программы типа "миллион солнечных крыш", - Игорь Черкашин
 
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В Верховной Раде приняли законопроект о реформе в зеленой энергетике и учли правку о непредоставлении «зеленого» тарифа наземным домашним солнечным электростанциям (СЭС). Таким образом условием получения «зеленого» тарифа для СЭС мощностью до 50 кВт является установление их на крышах, фасадах зданий и других капитальных сооружениях.

С вопросом о влиянии данного решения на развитие альтернативной энергетики в Украине «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту в сфере энергоэффективности, консультанту Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Игорю Черкашину, информирует enovosty.com/news.

Игорь Черкашин считает, что для Украины важнее иметь десять домохозяйств, оборудованных 5 кВт станциями, чем одно хозяйство с 50 кВт станцией

«Потому как в первом случае мы получаем реальное замещение у потребителей своих потребностей на генерацию из возобновляемых источников, а во втором мы получаем обязательства выплачивать высокий тариф одному владельцу, потери выработанной у него энергии в распределительных сетях и проблемы с перепадами напряжения у его соседей.

К сожалению мы имеем очень плохие распределительные сети и законодатель вместо того, чтобы развивать массовое движение, по примеру ряда стран в мире, пошел на увеличение единичной мощности с 30 кВт до 50 кВт. Украине нужны национальные программы типа «миллион солнечных крыш», а не восемь тысяч. Целевого, доступного кредитования нет, лизинговых компаний для населения нет, но мы обсуждаем где ставить панели для возможности дополнительного заработка двух-трех тысяч человек на «зеленом» тарифе.

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Было бы правильным напомнить, что во всех цивилизованных странах, где есть домашняя генерация с выдачей излишков в сеть общего пользования, существует плата за эту услугу владельцами станций. За счет этой платы реализуется вторая услуга для распределенной генерации — «умные» сети. Именно сочетание распределенной генерации с умными сетями является трендом новых правил для Европы.

Положительным в законе стало введение специального режима для энергокооперативов. Это открывает возможности использования возобновляемой энергетики в многоквартирных домах, где раньше возникали проблемы. При этом удивляет, что законодатель решил не давать создавать кооперативы в сельской местности. Хотя зарубежный опыт показывает, что такая форма в первую очередь возникает в сельской местности и малых городах. Вывод, плохо когда законодатели принимают законы с голоса, не продумав и не посчитав реакцию общества, без должного объяснения, как говорят «через колено». В итоге мы имеем на ровном месте волну возмущения, которая на самом деле только отчасти имеет под собой основания. При этом, рассматриваются только технические аспекты, а экономические забываются.

Например, было бы полезно при расчете объема выставляемой к оплате электроэнергии по зеленому тарифу делать это не в размере суммы генерации за вычетом суммы потребления вообщем по месяцу, а делать такие расчеты по каждой тарифной зоне. Причем владельцы станций, как минимум, должны были бы иметь трехзоный учет. Это позволило бы открыть перспективы для использования домашней аккумуляции для продажи излишков именно в часы пика, а с другой стороны позволило бы отдельно покупать дешевую ночную энергию для зарядки как аккумулирующих станций, так и электромобилей или питания домашних климатических установок. Но такие вещи, судя по всему, высокая математика. Проще принимать законы без должного анализа последствий», — говорит эксперт

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Автор: Оксана Ельченко
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