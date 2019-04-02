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В Украине необходимо создавать эффективную систему подготовки и переподготовки специалистов, — Юрий Гаврилечко

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Украине необходимо создавать эффективную систему подготовки и переподготовки специалистов, - Юрий Гаврилечко
 
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому будет создаваться единый реестр трудовых мигрантов, выдаваться мигрантам специальные удостоверения «Карточка украинского мигранта» и учреждаться Фонд благополучия, финансируемый за счет взносов мигрантов.

С вопросом относительно влияния принятия данного законопроекта на трудовую миграцию в стране и экономику Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, экономическому эксперту Фонда общественной безопасности Юрию Гаврилечко, информирует enovosty.com/news.

Юрий Гаврилечко сообщает, что авторы законопроекта предлагают фантастическую вещь, а именно предоставить общественной организации статус центрального органа исполнительной власти, что является уникальным украинским “ноу-хау” и чего раньше не существовало ни в Украине ни в мире.

«Этот некий центральный орган исполнительной власти должен будет аккумулировать в себе средства, собранные с трудовых мигрантов, и распоряжаться ими по собственному усмотрению. А деньги этого фонда в бюджет попадать не будут.

Порядок использования денег должен быть прописан в уставе этого самого фонда, который, как любая общественная организация, сам пишет себе устав. То есть государство вообще никак не будет контролировать распределение финансовых потоков. А целью этого фонда является сбор денег с мигрантов, ведение учета трудовых мигрантов и помощь в трудоустройстве им за границей. Проще говоря, Кабинет Министров Украины должен контролировать общественную организацию, которая на себя, так или иначе, перетянет функции всех бюро по трудоустройству и замкнет на себе трудоустройство украинских граждан за границей.

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Сделано это, естественно, для того, чтобы контролировать финансовые потоки как от действующих заробитчан путем их учета, так и будущих заробитчан, которые, будучи подконтрольными этому фонду, не дай Бог воспользуются услугами каких-либо агентств, и не будут искать работу самостоятельно», — сообщает эксперт.

Относительно влияния данного законопроекта на заробитчан, то Юрий Гаврилечко акцентирует внимание на том, что принятие закона может привести к тому, что трудовые мигранты еще больше будут делать все самостоятельно и меньше рассчитывать на государство.

«То есть новый фонд является структурой, созданной исключительно для привлечения финансовых ресурсов. При чем он выпадает за пределы правового поля, потому что общественная организация не может иметь статуса “орган исполнительной власти”.

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Мало того, в пояснительной записке законопроекта абсолютно по-делитански обозначают проблемы. В частности, одной из причин миграции они считают неэффективную существующую систему сбора информации о трудовой миграции, а также отсутствие государственного органа, ответственного за исполнение мониторинга в сфере внешней трудовой миграции.

Однако необходимо напомнить, что согласно действующему закону про внешнюю трудовую миграцию, главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим и реализовывающим госполитику в сфере внешней трудовой миграции, является Министерство социальной политики. То есть у нас уже существует этот орган. Ему подчиняется Государственная служба занятости, которая также эффективно функционирует. И совершенно нет причин создавать дополнительный орган.

Также очень важным моментом является функция, которой хотят наделить новосозданный орган. Это подготовка или переподготовка специалистов для выезда на работу за рубеж. То есть в законопроекте предлагается за деньги трудовых мигрантов наладить профподготовку будущих трудовых мигрантов по тем специальностям, которые нужны в сопредельных с Украиной странах, куда эти самые трудовые мигранты намереваются выехать. То есть таким образом за деньги украинцев, потому что частично новый орган будет финансироваться из бюджета, и деньги будущих трудовых мигрантов народные депутаты предлагают создать систему подготовки трудового резерва для других государств. Эффективную систему подготовки и переподготовки специалистов необходимо создавать для Украины, а не для других государств», — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
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