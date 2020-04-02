В МЭА предупредили о масштабном закрытии нефтеперерабатывающих заводов

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В Международном энергетическом агентстве (МЭА) сообщили, что глобальный кризис, вызванный пандемией COVID-19, будет ощущаться во всех цепочках поставок нефти и распространяться на другие части энергетического сектора. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Цены на нефть в мае снизились примерно на 55%, что является рекордным показателем. Многие нефтяные компании будут пересматривать объемы производства, что может привести к масштабному закрытию нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее сообщалось, что экспортная цена российской нефти Urals ушла в минус. Стоимость котировки «Urals FIP Западная Сибирь формула» в понедельник была равна минус 1007 российских рублей за тонну, а во вторник — минус 1,2 тысячи. Это означает, что продавец должен взять на себя расходы по доставке нефти к трубопроводу,

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